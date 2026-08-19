Kırmızı bültenle aranan kadın yakalandı: Uyuşturucu şüphelisi Avcılar’da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek yürüttüğü çalışmalar kapsamında uluslararası düzeyde aranan şahısların yakalanmasına yönelik araştırma ve takip gerçekleştirdi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Fas yetkili makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarılan Zahra E.'nin Avcılar'da bulunduğu belirlendi. Şüpheli, 18 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla bir adreste yakalandı.
AKRABALARINA KAPSÜL YUTTURMUŞ
Yapılan araştırmalarda Zahra E.'nin, farklı ülkelerde düzenlenen operasyonlarda yakalanan kız kardeşi ve yakın arkadaşlarını kullanarak uyuşturucu maddeleri kapsül içerisinde yutma yöntemiyle yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edildi.
İADE EDİLECEK
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zahra E., gerekli yasal işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.