Haberler Yaşam Haberleri Kırmızı bültenle aranan kadın yakalandı: Uyuşturucu şüphelisi Avcılar’da yakalandı
Giriş Tarihi: 19.08.2026 10:10 Son Güncelleme: 19.08.2026 11:38

Kırmızı bültenle aranan kadın yakalandı: Uyuşturucu şüphelisi Avcılar’da yakalandı

Fas makamlarınca “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan ülkesine iadesi amacıyla kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 36 yaşındaki Zahra E. isimli kadın, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin, arkadaşlarına ve yakınlarına uyuşturucu maddeleri kapsül içerisinde yutturarak yurt dışına çıkarmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kırmızı bültenle aranan kadın yakalandı: Uyuşturucu şüphelisi Avcılar’da yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek yürüttüğü çalışmalar kapsamında uluslararası düzeyde aranan şahısların yakalanmasına yönelik araştırma ve takip gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Fas yetkili makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarılan Zahra E.'nin Avcılar'da bulunduğu belirlendi. Şüpheli, 18 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla bir adreste yakalandı.

AKRABALARINA KAPSÜL YUTTURMUŞ

Yapılan araştırmalarda Zahra E.'nin, farklı ülkelerde düzenlenen operasyonlarda yakalanan kız kardeşi ve yakın arkadaşlarını kullanarak uyuşturucu maddeleri kapsül içerisinde yutma yöntemiyle yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edildi.

İADE EDİLECEK

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zahra E., gerekli yasal işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

#İSTANBUL #AVCILAR

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Kırmızı bültenle aranan kadın yakalandı: Uyuşturucu şüphelisi Avcılar’da yakalandı
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