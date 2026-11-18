Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İstanbul'da 48 ayrı eylemden sorumlu olduğu tespit edilen suç örgütünün elebaşı Ahmet Dinç, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmî belgede sahtecilik ve nitelikli hırsızlık suçlarından aldığı toplam 29 yıl 18 ay hapis cezasının infazı amacıyla aranıyordu." açıklamasında bulundu.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı bilgilendirmede şunları kaydetti:

Yusuf Namlı hakkında ise kadına karşı kasten öldürme, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etme ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme gibi suçlardan 9 ayrı yakalama kaydı nedeniyle kırmızı bültenle aranıyordu.

Farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan diğer 4 firarinin de ülkemize iadesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, suçla mücadelemizi ve haklarında yakalama kararı bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Unutulmasın ki, bir suçlu nereye kaçarsa kaçsın, peşini bırakmayacağız.

Bu iadelerin gerçekleştirilmesine sağladıkları yapıcı katkılar dolayısıyla Gürcistan makamlarına, süreçte emeği geçen Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.