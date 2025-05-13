Kırmızı bültenle aranıyordu Kırıkkale’de yakalandı: Sınır dışı edilecek!

Yapılan çalışma sonucu, genel güvenlik açısından tehdit oluşturduğu belirlenen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan A.K.O. isimli yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.