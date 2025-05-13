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Giriş Tarihi: 13.5.2025 11:17 Son Güncelleme: 13.5.2025 11:21

Kırmızı bültenle aranıyordu Kırıkkale’de yakalandı: Sınır dışı edilecek!

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen DEAŞ'lı terörist, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırmızı bültenle aranıyordu Kırıkkale’de yakalandı: Sınır dışı edilecek!

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma sonucu, genel güvenlik açısından tehdit oluşturduğu belirlenen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan A.K.O. isimli yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

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Kırmızı bültenle aranıyordu Kırıkkale’de yakalandı: Sınır dışı edilecek!
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