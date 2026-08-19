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Giriş Tarihi: 19.08.2026 09:59

Kırmızı bültenle aranıyordu: O kadın böyle yakalandı! Meğer kız kardeşini bile...

Fas’ın kırmızı bültenle aradığı 36 yaşındaki kadın, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli şahsın uluslararası arananlar listesinde olduğu akılalmaz yöntemlerle uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

İHA
Kırmızı bültenle aranıyordu: O kadın böyle yakalandı! Meğer kız kardeşini bile...
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Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti kapsamında uluslararası çapta kırmızı bültenle aranan 36 yaşındaki Faslı Z.E.'nin Türkiye'ye giriş yaptığı ve İstanbul'da saklandığı istihbaratını alan İstanbul polisi, harekete geçti. Ülkesinde uzun süredir aranan E.'nin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlükleri ortak çalışma gerçekleştirdi. Emniyet birimleri arasında müşterek yürütülen çalışmalarda, Z.E.'nin Avcılar'da bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Gerçekleştirilen araştırma ve takip faaliyetleri kapsamında, Fas makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçu kapsamında ülkeye iadesi istenen Z.E. isimli kadın, Avcılar ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.

İADE İŞLEMİ BAŞLATILDI

Gözaltına alınan Z.E. ile ilgili yapılan araştırmalarda, şüphelinin farklı ülkelerde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan kız kardeşi ve yakın arkadaşlarını kullanarak uyuşturucu maddeleri kapsül içerisinde yutma yöntemiyle yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edildi. Gözaltına şüphelinin, gerekli yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkesine iade edilmesi için Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #AVCILAR #FAS

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Kırmızı bültenle aranıyordu: O kadın böyle yakalandı! Meğer kız kardeşini bile...
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