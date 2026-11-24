İddiaya göre cinayetin, Yamen ile Feyizoğlu arasında yaşanan alacak verecek anlaşmazlığından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Olayın ardından kaçan Feyizoğlu'nun yakalanmasıyla cinayet soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

KIRMIZI IŞIKTA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, 17 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan bir iş hanının sahibi Ferhat Yamen, otomobiliyle iş merkezinin önündeki kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Aracın yanına yaklaşan saldırgan, Yamen'e peş peşe ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yamen, saldırganın yaya olarak kaçmasının ardından araç içerisinde kanlar içinde kaldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yamen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 40 yaşındaki Yamen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAMERALAR ELE VERDİ

Cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını ve olay anına ilişkin görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu olduğu tespit edildi. İki isim arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edildi.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİ YAKALADI

Saldırının ardından kaçan Halil Feyizoğlu'nun yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Silahlı saldırı ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı anların çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği öğrenildi.