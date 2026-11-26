Olay, 17 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan bir iş hanının sahibi Ferhat Yamen, otomobiliyle iş merkezinin önündeki kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Aracın yanına yaklaşan saldırgan, Yamen'e peş peşe ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yamen, saldırganın yaya olarak kaçmasının ardından araç içerisinde kanlar içinde kaldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yamen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 40 yaşındaki Yamen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
KAMERALAR ELE VERDİ
Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu olduğunu belirledi. Saldırının ve şüphelinin olay yerinden kaçışının cep telefonu kameralarına da yansıdığı öğrenildi.
SUÇ UNSURU SİLAHLA YAKALANDI
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürüten Cinayet Büro ekipleri, Halil Feyizoğlu'nu gözaltına aldı. Cinayette kullanıldığı değerlendirilen suç unsuru silah da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Feyizoğlu, adliyeye sevk edildi.
CİNAYETİN NEDENİ KÜFÜRLEŞME İDDİASI
Soruşturma kapsamında cinayetin nedeni de netleşmeye başladı. İlk değerlendirmelerde Ferhat Yamen ile Halil Feyizoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu üzerinde durulmuştu. Ancak Feyizoğlu'nun bu alacak verecek meselesinde doğrudan taraf olmadığı, başka kişiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle aracı konumunda bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde ise cinayeti Yamen ile aralarında yaşanan küfürleşme nedeniyle gerçekleştirdiğinin öne sürüldüğü öğrenildi.