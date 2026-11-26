CİNAYETİN NEDENİ KÜFÜRLEŞME İDDİASI

Soruşturma kapsamında cinayetin nedeni de netleşmeye başladı. İlk değerlendirmelerde Ferhat Yamen ile Halil Feyizoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu üzerinde durulmuştu. Ancak Feyizoğlu'nun bu alacak verecek meselesinde doğrudan taraf olmadığı, başka kişiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle aracı konumunda bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde ise cinayeti Yamen ile aralarında yaşanan küfürleşme nedeniyle gerçekleştirdiğinin öne sürüldüğü öğrenildi.

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