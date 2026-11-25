TURİSTLERİN AKIN ETTİĞİ SIRA DIŞI BİR CAZİBE MERKEZİ

Cebelitarık'taki bu eşsiz ve ilginç trafik kesişimi, sadece yerel halkın değil, bölgeyi ziyaret eden turistlerin de büyük ilgisini çekmektedir. Dünyanın dört bir yanından gelen seyahat severler, kırmızı ışıkta durup önlerinden geçen dev yolcu uçaklarını izlemek ve bu anı ölümsüzleştirmek için bu kavşağa akın etmektedir. Hem bir ulaşım zorunluluğu hem de popüler bir turistik atraksiyon olan bu nokta, modern mühendisliğin coğrafi imkansızlıklarla nasıl başa çıktığının en net kanıtıdır.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör