Dünya genelinde havacılık kuralları ve güvenlik protokolleri en katı ve standart kurallarla yürütülür. Pistler dış dünyaya kapatılır, güvenlik çitleri ve özel koruma alanlarıyla çevrelenir. Ancak İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ta bu kuralların ve alışılmış coğrafi yapıların tamamen dışına çıkan, görenleri hayrete düşüren bir manzara yaşanıyor.
Bölgedeki arazi yetersizliği ve coğrafi engeller, uluslararası bir havalimanı ile ana kara yolunun aynı zeminde kesişmesine neden oldu. Uçakların iniş ve kalkış anlarında trafiğin tamamen durdurulduğu bu nokta, dünyanın en ilginç ve sıra dışı ulaşım noktalarından biri olarak dikkat çekiyor.
Cebelitarık, son derece küçük bir yüz ölçümüne sahip olan ve dağlık yapısıyla bilinen dar bir yarımadadır. Bölgede uluslararası standartlarda uçakların inebileceği düz ve geniş bir alan yaratmak neredeyse imkansızdır. Bu coğrafi zorunluluk, havacılık tarihinde benzerine az rastlanır bir planlama hatasının veya zorunlu çözümün ortaya çıkmasına yol açmıştır. Şehrin en yoğun ulaşım aksı olan ve İspanya sınırına bağlanan Winston Churchill Bulvarı, doğrudan havalimanının uçak pistini kesmektedir.
İspanya sınırına geçiş sağlayan ve bölgenin en önemli ana arterlerinden biri olan Winston Churchill Bulvarı, havalimanı pistini dikey olarak ikiye böler. Bu durum, tonlarca ağırlığındaki devasa yolcu uçakları ile günlük şehir içi trafiğinde hareket eden otomobillerin, otobüslerin ve yayaların aynı asfalt zemini paylaşmasını zorunlu kılmaktadır. Dünyanın başka hiçbir yerinde günlük sıradan bir araba yolculuğu sırasında dev bir jet motorunun önünüzden geçmesi gibi bir manzaraya rastlamak mümkün değildir.
Pist ile kara yolunun aynı seviyede kesiştiği bu noktada güvenliği sağlamak için son derece ilginç ve pratik bir önlem alınmıştır. Karayolu taşıtlarının ve yayaların piste girmesini önlemek amacıyla, tıpkı hemzemin demiryolu geçitlerindekine benzer otomatik bariyerler ve trafik lambaları yerleştirilmiştir. Bir uçak iniş veya kalkış hazırlığı yaptığı anda sinyalizasyon sistemi devreye girer, trafik lambaları kırmızıya döner ve bariyerler inerek yolu kapatır.
Cebelitarık Havalimanı'na bir uçak yaklaşırken ya da kalkış için piste hareket ederken kara yolu trafiği tamamen durdurulur. Güvenlik protokolleri son derece sıkı uygulandığından, uçağın piste teker koymasından güvenli bir şekilde park alanına ya da taksi yoluna geçmesine kadar geçen süreçte bariyerler kapalı kalır. Bu operasyon her uçuş için ortalama 10 dakika sürer. Gün içerisinde uçuş trafiğinin yoğun olduğu saatlerde bu kesintiler nedeniyle yolun her iki tarafında uzun araç ve yaya kuyrukları oluşur.
Uçak trafiğinin bulunmadığı sakin zaman dilimlerinde ise bariyerler kalkar ve Winston Churchill Bulvarı normal bir cadde gibi işlev görür. Sürücüler, yayalar ve bisikletliler günlük işlerine gitmek için doğrudan uçakların kalkış yaptığı asfalt pistin üzerinden güvenle geçerler. Bu durum, yerel halk için sıradan ve alışılagelmiş bir günlük yaşam rutini halini almıştır.
Cebelitarık'taki bu eşsiz ve ilginç trafik kesişimi, sadece yerel halkın değil, bölgeyi ziyaret eden turistlerin de büyük ilgisini çekmektedir. Dünyanın dört bir yanından gelen seyahat severler, kırmızı ışıkta durup önlerinden geçen dev yolcu uçaklarını izlemek ve bu anı ölümsüzleştirmek için bu kavşağa akın etmektedir. Hem bir ulaşım zorunluluğu hem de popüler bir turistik atraksiyon olan bu nokta, modern mühendisliğin coğrafi imkansızlıklarla nasıl başa çıktığının en net kanıtıdır.