Kırmızı ışıkta vurup 19 yaşındaki Arda’yı öldürmüştü! Acılı aile karara isyan etti

'MOTOSİKLET 60 METRE SÜRÜKLENİP DURUYOR'

Kazada ölen Arda Bozkurt'un babası Musa Bozkurt, "10 Temmuz Cuma günü saat 06.00 sırlarında bir firmanın minibüsü, personel taşımak için çıktığında, kavşakta ona kırmızı fasılalı ışık yanarken, oğlum da askerlik şubesi istikametine giderken sarı fasılalı ışık yanarken, tam kavşakta karşı taraf, kırmızı ışıkta durmayıp, yolu kontrol etmeden hızlı bir şekilde çocuğuma soldan vuruyor. Oğlum metrelerce sürüklendi ve başını da kaldırıma vurup ağır yaralandı. Konya Şehir Hastanesi'nde 19 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü ve sonra vefat etti. Raporlarda belli. Kamera görüntülerinde de aracın hızı belli. Motosiklet 60 metre sürüklenip duruyor. Çocuğum ise 14 metre sürükleniyor. İlk mahkeme görüldü ve sürücü 3 yıl 4 ay hapis cezası alıp tahliye edildi. Ortada bir ölüm var. Bir canı alıp dışarıda gezmesi, bizim vicdanımızı sızlatıyor. Büyük bir acı içerisindeyiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz; ve adalet istiyoruz. Avukatımız aracılığıyla yeniden tutuklanması ve en üst seviyeden ceza alması için karara itiraz edeceğiz" dedi.