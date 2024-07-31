Kırmızı örümcek kâbusu

Tekirdağ'ın önemli karpuz üretim merkezlerinden Marmaraereğlisi ilçesinde ekili ürünlerde kırmızı örümcek zararlısı görülmesi üreticileri endişelendirdi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Sağlam, "Genel zararlılar içinde yaprak bitleri, kırmızı örümcekler başta gelmektedir. Bunlar, bitkilerin öz suyunu tüketmek suretiyle verim kaybına neden olmaktadırlar" dedi. Örümcek üründe yüzde 40'lara varan verim kaybına neden oluyor. Üreticilerden Volkan Kurt, "Bir türlü başa çıkamıyoruz" dedi. DHA