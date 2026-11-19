Dışarıdan zararsız görünmesine rağmen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bu tür, dünyanın en tehlikeli ağaçları arasında gösteriliyor.
YAĞMUR YAĞARKEN SAKIN ALTINA GEÇMEYİN!
Ağacın en korkunç özelliği ise süt benzeri reçinesinin suda kolayca çözülebilmesi. Ağacın bünyesinde bulunan "forbol" adlı kimyasal madde, yağmur yağdığında yapraklardan süzülen su damlalarıyla birlikte aşağıya akıyor.
Sağanak yağıştan korunmak için bu ağacın altına sığınan kişilerin cildinde 3. derece ağır yanıklar meydana geliyor.
Yetkililer, tatil beldelerinde bu ağaçların gövdesine turistleri uyarmak amacıyla kırmızı uyarı levhaları asmak zorunda kalıyor.
MEYVESİNİN TEK BİR ISIRIĞI BİLE ÖLDÜRÜCÜ
Tatlı kokusu ve küçük yeşil elmaları andıran görüntüsüyle kandıran meyvesi, ağacın bir diğer ölümcül noktası.
Uzmanlar, bu meyveden alınan tek bir ısırığın dahi boğazda şiddetli ödem, nefes darlığı ve mide kanamasına yol açarak ölümle sonuçlanabileceğini belirtiyor.
DUMANI BİLE KÖR EDİYOR!
Manşinel ağacının sadece meyvesi ve yaprakları değil, odunu da büyük bir tehlike taşıyor. Bu ağacın odunu yakıldığında ortaya çıkan duman, göze temas ettiği takdirde geçici körlüğe ve ciddi akciğer tahrişlerine neden oluyor.
PLAJLARDAKİ KIRMIZI ALARM: BU UYARILARI DİKKATE ALIN!
Uluslararası sağlık ve orman kuruluşları, tropikal bölgelere seyahat eden turistleri şu kurallara uymaları konusunda uyarıyor:
Yağmurda altına sığınmayın: Fırtınalı veya yağmurlu havalarda ağacın altında durmak cildinizi yakabilir.
Gövdesine ve yapraklarına dokunmayın: Islak elle gövdeye dokunup ardından göze temas etmek körlük riskini doğurur.
Meyvelerini kesinlikle yemeyin: Yere düşmüş olsa bile yeşil küçük meyvelere asla dokunmayın.
Uzmanlar, bu tür ağaçların ev veya otel bahçelerinde yetiştirilmesinin tamamen yasak olduğunu, budama ve kontrol çalışmalarının ise yalnızca özel koruyucu tulumlar giyen profesyonel ekiplerce yapılabildiğini hatırlatıyor.