DUMANI BİLE KÖR EDİYOR!

Manşinel ağacının sadece meyvesi ve yaprakları değil, odunu da büyük bir tehlike taşıyor. Bu ağacın odunu yakıldığında ortaya çıkan duman, göze temas ettiği takdirde geçici körlüğe ve ciddi akciğer tahrişlerine neden oluyor.