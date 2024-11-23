Kırmızı’da geçen araç kız çocuğuna çarptıktan sonra kaçtı: O anlar kamerada!

Korkutan kaza, dün akşam saat 16.00 sıralarında Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Ece Nur B. isimli bir kız çocuğu trafik ışıklarında karşı yola geçmek için bekledi. Otomobillere kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa, ışıkta durmayan bir otomobil sürücüsü çarptı.