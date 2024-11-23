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Giriş Tarihi: 23.11.2024 09:53

Kırmızı’da geçen araç kız çocuğuna çarptıktan sonra kaçtı: O anlar kamerada!

Korkutan kaza Arnavutköy’de meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek için ışıkları bekleyen bir kız çocuğuna kırmızıda geçen bir araç çarptı. Sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar ise bir araç kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

İHA
Kırmızı’da geçen araç kız çocuğuna çarptıktan sonra kaçtı: O anlar kamerada!

Korkutan kaza, dün akşam saat 16.00 sıralarında Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Ece Nur B. isimli bir kız çocuğu trafik ışıklarında karşı yola geçmek için bekledi. Otomobillere kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa, ışıkta durmayan bir otomobil sürücüsü çarptı.

Çocuk çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, araç sürücüsü kaçarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kırmızı ışıkta geçerken kız çocuğuna çarpıp kaçan sürücünün o anları araç kamerasına yansıdı.

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Kırmızı’da geçen araç kız çocuğuna çarptıktan sonra kaçtı: O anlar kamerada!
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