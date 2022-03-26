Kırşehir’de 2 gündür kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma’nın bulunduğu ihbarı asılsız çıktı



İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Öte yandan, ekiplerin yaptığı çalışmalar sırasında ikilinin merkez ilçeye bağlı Kortolu köyü yakınlarındaki Kızılırmak civarında bulunduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, bölgede Hasan A. ve Şeyma D.'nin bulunması için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu ikiliye ulaşılamadı. Yapılan ihbarın asılsız olduğu belirtildi. Ekipler, iki arkadaşın bulunması için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.