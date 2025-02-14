Kırşehir’de alkollü sürücü bir evin bahçesine uçtu: “Ağabey polisi aramayın ne olur…”

Yaralı Özer, sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Özer'in, aracından çıkarıldığı sırada, "Ben ne yaptım ağabey? Arabam ne olacak? Ağabey polisi aramayın ne olur" dediği, kendisini sakinleştirmek isteyen bir vatandaşın ise, "Arabası batsın, arabanın kaçı kaç kuruş sana bir şey olmasın. Ölsen daha mı iyi olacaktı?" dediği duyuldu.