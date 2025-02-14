Haberler Yaşam Haberleri Kırşehir’de alkollü sürücü bir evin bahçesine uçtu: “Ağabey polisi aramayın ne olur…”
Giriş Tarihi: 14.2.2025 22:55 Son Güncelleme: 14.2.2025 23:28

Kırşehir’de alkollü sürücü bir evin bahçesine uçtu: “Ağabey polisi aramayın ne olur…”

Kırşehir'de alkollü olduğu öğrenilen Yusuf Fırat Özer direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine uçtu. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan Özer’in "Ben ne yaptım ağabey? Arabam ne olacak? Ağabey polisi aramayın ne olur" sözleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Kırşehir’de alkollü sürücü bir evin bahçesine uçtu: Ağabey polisi aramayın ne olur…

Kaza, Kırşehir'de meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Yusuf Fırat Özer idaresindeki otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu müstakil evin bahçesine uçarak ters döndü. Çevredeki vatandaşlar tarafından sürücü Yusuf Fırat Özer, otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Özer, sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Özer'in, aracından çıkarıldığı sırada, "Ben ne yaptım ağabey? Arabam ne olacak? Ağabey polisi aramayın ne olur" dediği, kendisini sakinleştirmek isteyen bir vatandaşın ise, "Arabası batsın, arabanın kaçı kaç kuruş sana bir şey olmasın. Ölsen daha mı iyi olacaktı?" dediği duyuldu.

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Kırşehir’de alkollü sürücü bir evin bahçesine uçtu: “Ağabey polisi aramayın ne olur…”
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