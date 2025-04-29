Kırşehir’de dehşet saçmıştı! O caninin cezası belli oldu

"ÖLEN KİŞİ İLE ARAMIZDA DAHA ÖNCEDEN HİÇBİR HUSUMET OLMADI"

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Fatih Yağcı ve avukatı salonda hazır bulundu. Sanık Yağcı, "Köye gidip geldiğim için baz istasyonu verileri ortaya çıkmış ama üzerime atılı suçla alakam yok. Benim evim olay yerine 20-30 metre uzaklıktadır, olay yeri ile karşı karşıyadır. Olay günü de Dedeli köyündeydim. Sürekli uyuşturucu kullanırım. Bahçemde köpeğim var ve uyuşturucu maddeyi köpeğimin olduğu kulübeye saklarım. O gün de köpeğimin kulübesine gidip, bir miktar uyuşturucu madde aldım. Köpeğin kulübesi ile olay yerinin arası 30 metredir. Köpek kulübesine çıktığım için maktulün evine biraz yaklaştım, o yüzden baz istasyonu çekmiş olabilir. Silah sesi duymadım. Silah sesi duysaydım da zaten ilgilenmezdim. Çünkü köy yerinde tilki geleceği için insanlar silah atar. O yüzden de silah sesi çok olur. Ölen kişi ile aramızda daha önceden hiçbir husumet olmadı" diye konuştu.