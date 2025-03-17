Kırşehir’de feci kaza! 1 Ölü

Olay akşam saatlerinde Kırşehir'in Özbağ karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Kamyonet, çarpmanın etkisiyle yol dışına savrulurken, sürücü 49 yaşındaki Ersoy Taşdemir araçtan fırlayarak ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşdemir'e ilk müdahaleyi yaparak, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Taşdemir hastanede hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Ersoy Taşdemir'in, Çayağzı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Taşdemir'in cenazesi, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.