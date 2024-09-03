Kırşehir’de feci kaza: 1’i bebek 5 kişi yaralandı!

Kaza, saat 16.30 sıralarında Mucur ilçesi yakınlarında meydana geldi. Özer Çiçek (43) yönetimindeki 06 DMP 667 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 10 aylık Hamza, İbrahim (8), Zeynep (11) ve Sevcan Çiçek (37) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 10 aylık Hamza Çiçek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.