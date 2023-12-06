Kırşehir’de feci kaza: Eski Ticaret Borsası Başkanı Ali Arslan kurtarılamadı!

Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan A.U. (64) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.