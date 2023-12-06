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Giriş Tarihi: 6.12.2023 16:40 Son Güncelleme: 6.12.2023 16:41

Kırşehir'de feci kaza: Eski Ticaret Borsası Başkanı Ali Arslan kurtarılamadı!

Kırşehir'de cip ile otomobil çarpıştı. Feci kazada; eski İl Ticaret Borsası Başkanı Ali Arslan (70) hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı...

DHA
Kırşehir’de feci kaza: Eski Ticaret Borsası Başkanı Ali Arslan kurtarılamadı!

Korkunç kaza, saat 13.00 sıralarında, Kırşehir-Çiçekdağı kara yolunun 20'nci kilometresi Çiçekdağı yol kavşağında meydana geldi. Yozgat istikametinden gelen Ali Arslan idaresindeki 40 AD 892 plakalı cip ile Ankara istikametinden gelen H.U. (60) yönetimindeki GP RZ 4040 yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan A.U. (64) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Ali Arslan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Ali Arslan'ın 1996-1998 yılları arasında Kırşehir Ticaret Borsası'nda başkanlık görevinde bulunduğu belirtildi. Arslan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yarın memleketi Kırşehir'de toprağa verilecek...

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Kırşehir'de feci kaza: Eski Ticaret Borsası Başkanı Ali Arslan kurtarılamadı!
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