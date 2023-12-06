Kırşehir’de feci kaza: Eski Ticaret Borsası Başkanı Ali Arslan kurtarılamadı!

Korkunç kaza, saat 13.00 sıralarında, Kırşehir-Çiçekdağı kara yolunun 20'nci kilometresi Çiçekdağı yol kavşağında meydana geldi. Yozgat istikametinden gelen Ali Arslan idaresindeki 40 AD 892 plakalı cip ile Ankara istikametinden gelen H.U. (60) yönetimindeki GP RZ 4040 yabancı plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan A.U. (64) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.