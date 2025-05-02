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Giriş Tarihi: 2.5.2025

Kırşehir’de göçmen denetimi yapıldı

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Kırşehir’de göçmen denetimi yapıldı
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması ile düzensiz göçle mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirdi. 16 ekip ve 42 personelin katıldığı denetimlerde toplam 607 kişi sorgulandı. Uygulamalarda, 20 Afganistan, 15 Suriye, 16 Irak, 2 Pakistan ve 5 farklı ülke uyruklu şahıs olmak üzere çok sayıda yabancı kontrol edildi. Sorgulamalarda, 4 kişinin vize ihlali yaptığı, 14 kişinin ise yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan toplam 18 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Kırşehir’de göçmen denetimi yapıldı
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