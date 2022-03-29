Kırşehir’deki çifte vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Önce tecavüz edip sonra katletmişler

BİRİ, CHP'Lİ BAŞKANIN YEĞENİ ÇIKTI

Burada alkol alma devam eden 2 güvenlik görevlisi, iddiaya göre tecavüz ettikleri genç kızı, ensesinden tek kurşunla vurarak öldürüp, Kızılırmak'a attı. Ardından Hasan Aydoğan'ı da karnından vurup öldüren güvenlik görevlileri, Aydoğan'ın cesedini de yine Kızılırmak'a attı.