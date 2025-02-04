Kırşehir'deki dolandırıcının tuzağı boşa çıktı: Dolandırıcıya " Sabit dolandırıcım var" şoku!

Kırşehir'de dolandırıcı, Fahrettin Toker'in cep telefonunu arayarak, "Beni tanıdın mı? Ben İbrahim amcan. Yolda kaldım, aracımı tamirciye götürmek zorundayım ancak param yok. Eğer 8 bin TL gönderebilirsen, 2 saat içinde paranı geri göndereceğim" şeklinde bir konuşma yaptı. O anları kayıt altına alan Toker sakin bir şekilde dolandırıcıyı dinleyerek daha sonra "Tabii ki hemen parayı gönderirim, ama düzenli olarak dolandırıldığım için, sabit dolandırıcım var, teşekkür ederim" diyerek dolandırıcının planını ortaya çıkardı.

Dolandırıcı, Toker'in cevabı karşısında neye uğradığını şaşırarak, "O zaman sabit dolandırıcın varsa yapacak bir şey yok" diyerek telefonu kapattı. Dolandırıcıların tuzağına düşmekten dikkati sayesinde kurtulan Toker "Vatandaşlarımızın bu tür olaylar karşısında dikkatli olması gerekiyor. Telefonla gelen her talebe hemen inanmak yerine, durumu doğru değerlendirmek şüpheli durumlarda yetkililer ile iletişime gerekiyor.Ben tuzağı hemen fark ettim, ve durumu tersine çevirdim."dedi

Kırşehir Emniyeti bu tür telefonlarla karşılaşan kişilerin şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri gerektiğini ve kişisel bilgilerin paylaşılmamasına özen göstermeleri gerektiğini hatırlattı.