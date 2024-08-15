Kırtasiye ürünleri alırken yaş grubuna dikkat edin

Ticaret Bakanlığı, 9 Eylül Pazartesi günü açılacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere işletmelerde fiyat etiketi denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, tüketicilerin ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken hususlara da dikkat çekildi. Kırtasiye ürünlerinde imalatçı ve ithalatçının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünlerin tercih edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi: "Markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler satın alınmalı. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalı. Boya malzemeleri, oyun hamurları, parmak boyaları gibi oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işaretinin bulunmasına dikkat edilmeli. Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde ise içeriği gösteren etiketlerin Türkçe olması zorunludur."