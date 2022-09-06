Kırtasiye yardımı başvurusu ile ilgili tüm detaylar öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yılda 1 defa olmak üzere ödenecek olan Kırtasiye yardımı başvuruları bilindiği üzere e-Devlet sistemi üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı" sayfasından yapılıyor. Peki Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman? Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir, şartları neler?