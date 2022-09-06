Haberler Yaşam Haberleri Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman? Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir, şartları neler?
Giriş Tarihi: 6.9.2022 20:34

Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman? Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir, şartları neler?

Eğitim ödeneği adı altında öğrencilere kırtasiye yardımı yapılıyor. E devlet üzerinden kırtasiye desteği başvurusu alınıyor. Başvurular sonrasında ödemeler gerçekleşiyor. 2022 2023 MEB takvimi ile yeni eğitim öğretim başlarken gözler Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman, Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman ödenecek, ödenek ne kadar ve şartları nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. İşte Kırtasiye yardımı başvuruları ve tüm bilgiler…

Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman? Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir, şartları neler?

Kırtasiye yardımı başvurusu ile ilgili tüm detaylar öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yılda 1 defa olmak üzere ödenecek olan Kırtasiye yardımı başvuruları bilindiği üzere e-Devlet sistemi üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı" sayfasından yapılıyor. Peki Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman? Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir, şartları neler?

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilirsiniz.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye Yardımı başvurusu e-Devlet ekranı üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" sayfasından gerçekleştirilmektedir. E-Devlet şifresi ile belirtilen sayfa üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

Kırtasiye yardımı ödemeleri 1.300 TL olarak belirlenmiştir.

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kırtasiye yardımı, yılda bir defa olmak üzere 1 Eylül – 21 Aralık tarihleri arasında ödenir.

KIRTASİYE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam edenler,

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenmektedir.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye Yardımı başvurusu e-Devlet ekranı üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" sayfasından gerçekleştirilmektedir. E-Devlet şifresi ile belirtilen sayfa üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

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Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman? Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir, şartları neler?
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