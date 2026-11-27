Yurdun birçok kentinde etkili olan kar yağışı ve sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu. Hakkâri'de askeri üs bölgesinin yolu iki günlük çalışmayla açılırken Artvin'de heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kayalar seyir halindeki aracın üzerine düştü. Tunceli'de kapanan 10 köy yolu ulaşıma açıldı, Trabzon'da ise uçuruma düşen 7 aylık köpek 6 saatlik operasyonla kurtarıldı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, zeminin suya doymasıyla heyelan riskinin arttığını belirterek, gelişigüzel yapılan istinat duvarlarının çökmesinin önemli bir uyarı olduğunu söyledi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 36, Ardanuç ilçesinde ise 4 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Sahara Geçidi'nde trafik kontrollü sağlandı. Tunceli'nin Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde kapanan 10 köy yolu ise İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde 2026- 2027 kış sezonu için suni karlama çalışmaları başladı. Saatte 10 bin metreküp kar üretim kapasitesine sahip sistemle pistlerin sezona hazırlanması hedefleniyor. Erzurum'da gece başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürürken tarihi yapılar beyaza büründü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör