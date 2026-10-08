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Giriş Tarihi: 08.10.2026 13:12

Kış gelmeden arabada kontrol edilmesi gereken 4 parça: Yolda kalmak istemeyen baksın

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Haber Girişi Serap Salman - Editör
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Kış gelmeden arabada kontrol edilmesi gereken 4 parça: Yolda kalmak istemeyen baksın
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