Haberler Yaşam Haberleri Kış gelmeden son kez ısınacağız! Pastırma sıcakları için beklenen tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 2.11.2026 13:26 Son Güncelleme: 2.11.2026 13:35

Kış gelmeden son kez ısınacağız! Pastırma sıcakları için beklenen tarih belli oldu

Sonbaharın etkisini iyice hissettirmesiyle birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının ne zaman yeniden yükseleceği merak konusu oldu. Halk arasında pastırma sıcakları olarak bilinen kısa süreli ılık hava dönemi için ekim sonu ve kasım ayının ilk yarısı öne çıkarken, 2026 yılına ilişkin tahminler de yakından takip ediliyor.

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Kış gelmeden son kez ısınacağız! Pastırma sıcakları için beklenen tarih belli oldu
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Her yıl aynı tarihlerde görülmeyen pastırma yazı, gündüzleri güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla kendini gösteriyor. Bu konuda da Meteoroloji tahminleri, önümüzdeki günlerde hava koşullarının nasıl değişeceğine ilişkin önemli ipuçları veriyor.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Pastırma sıcakları genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısı arasında yaşanıyor. 2026 yılı için de 25 Ekim-15 Kasım dönemi bu hava olayının görülebileceği genel zaman aralığı olarak öne çıkıyor.

Ancak bu tarihler kesin başlangıç ve bitiş günlerini göstermiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2-8 Kasım tarihli tahmininde ise 5 Kasım'dan itibaren sıcaklıkların azalacağı belirtiliyor. Bu nedenle pastırma sıcakları kesin bir tarih söz konusu değil.

İSMİN ARKASINDAKİ KÖKLÜ GELENEK

Bu özel meteorolojik döneme "pastırma sıcakları" denmesinin arkasında asırlık geleneksel üretim süreçleri yatıyor. Pastırma imalatında etlerin açık havada, gündüz güneşinde kuruması ve gece ayazında sertleşmesi gerekiyor.

Gündüzleri ılık, geceleri ise soğuk geçen bu 10 günlük iklim dengesi, tarih boyunca pastırma yapımına en ideal şartları sunduğu için bu günler geleneksel olarak bu isimle anılıyor.

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BİLİMSEL OLARAK PASTIRMA YAZI NASIL OLUŞUR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kaynaklarında ve meteoroloji literatüründe "Pastırma Yazı", kutupsal kökenli alçak basınç merkezlerinin geri çekilmesi ve bölgeye yüksek basınç merkezinin yerleşmesiyle açıklanır:

SAKİN HAVA VE SİS

Yüksek basınç (antisisklon) alanlarında hava hareketi aşağı yönlüdür. Bu durum bulut oluşumunu engeller ve gökyüzünün tamamen açık kalmasını sağlar. Ayrıca rüzgarın oldukça zayıf esmesi nedeniyle sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun sis ve pus olayları görülür.

SICAKLIK FARKI (GECE VE GÜNDÜZ)

Gündüz Güneş ışınları yeryüzünü doğrudan ısıtırken, gece bulut örtüsü olmadığı için ısı hızla uzaya kaçar (radyasyonel soğuma). Bu nedenle gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı 15-20 dereceye kadar çıkabilir.

10 günlük pastırma sıcaklıkları periyodunun tamamlanmasıyla birlikte, kasım ayının ortasından itibaren yurt genelinde kış şartlarının çok daha belirgin şekilde hissedilmesi bekleniyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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