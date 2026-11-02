Kış gelmeden son kez ısınacağız! Pastırma sıcakları için beklenen tarih belli oldu

Her yıl aynı tarihlerde görülmeyen pastırma yazı, gündüzleri güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla kendini gösteriyor. Bu konuda da Meteoroloji tahminleri, önümüzdeki günlerde hava koşullarının nasıl değişeceğine ilişkin önemli ipuçları veriyor.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Pastırma sıcakları genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısı arasında yaşanıyor. 2026 yılı için de 25 Ekim-15 Kasım dönemi bu hava olayının görülebileceği genel zaman aralığı olarak öne çıkıyor.

Ancak bu tarihler kesin başlangıç ve bitiş günlerini göstermiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2-8 Kasım tarihli tahmininde ise 5 Kasım'dan itibaren sıcaklıkların azalacağı belirtiliyor. Bu nedenle pastırma sıcakları kesin bir tarih söz konusu değil.