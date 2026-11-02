Kış gelmeden son kez ısınacağız! Pastırma sıcakları için beklenen tarih belli oldu

Her yıl aynı tarihlerde görülmeyen pastırma yazı, gündüzleri güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla kendini gösteriyor. Bu konuda da Meteoroloji tahminleri, önümüzdeki günlerde hava koşullarının nasıl değişeceğine ilişkin önemli ipuçları veriyor.
Pastırma sıcakları genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısı arasında yaşanıyor. 2026 yılı için de 25 Ekim-15 Kasım dönemi bu hava olayının görülebileceği genel zaman aralığı olarak öne çıkıyor.
Ancak bu tarihler kesin başlangıç ve bitiş günlerini göstermiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2-8 Kasım tarihli tahmininde ise 5 Kasım'dan itibaren sıcaklıkların azalacağı belirtiliyor. Bu nedenle pastırma sıcakları kesin bir tarih söz konusu değil.
Bu özel meteorolojik döneme "pastırma sıcakları" denmesinin arkasında asırlık geleneksel üretim süreçleri yatıyor. Pastırma imalatında etlerin açık havada, gündüz güneşinde kuruması ve gece ayazında sertleşmesi gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kaynaklarında ve meteoroloji literatüründe "Pastırma Yazı", kutupsal kökenli alçak basınç merkezlerinin geri çekilmesi ve bölgeye yüksek basınç merkezinin yerleşmesiyle açıklanır:
Yüksek basınç (antisisklon) alanlarında hava hareketi aşağı yönlüdür. Bu durum bulut oluşumunu engeller ve gökyüzünün tamamen açık kalmasını sağlar. Ayrıca rüzgarın oldukça zayıf esmesi nedeniyle sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun sis ve pus olayları görülür.
Gündüz Güneş ışınları yeryüzünü doğrudan ısıtırken, gece bulut örtüsü olmadığı için ısı hızla uzaya kaçar (radyasyonel soğuma). Bu nedenle gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı 15-20 dereceye kadar çıkabilir.