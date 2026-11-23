Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun doğusu için sarı kodlu uyarı yayımlarken, hafta ortasından itibaren dondurucu soğukların etkili olacağını duyurdu. Çarşamba günü Doğu Anadolu'da geniş bir alanda kar yağışı beklenirken, perşembe günü bazı bölgelerde sıcaklıkların -13 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise bu hafta kar yağışı beklenmezken, haftanın ilk günlerinde sağanak etkili olacak ve hava soğuyacak. Ankara'da gece sıcaklıklarının -2 dereceye, İzmir'de ise gündüz sıcaklıklarının 14-16 dereceye gerilemesi bekleniyor.



YURTTA SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

TRABZON'UN Araklı ilçesinde etkili sağanak nedeniyle su seviyesi ve debisi yükselen derede sürüklenen koyunlar, çobanın uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Erzurum'un Palandöken ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Su seviyesinin yükseldiği yolda bir araç mahsur kaldı. Batman'ın Sason ilçesinde sağanak sele döndü. Selin ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan 3 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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