Kış kapıya dayandı! Kar ne zaman yağacak, hangi illerde başlayacak? İşte Meteoroloji’nin son tahmini

Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, yaklaşan soğuk hava dalgasıyla birlikte hava tahminlerini yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde bazı illerin yüksek kesimlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi ve yağışın kara dönüşmesi beklenirken, büyükşehirlerdeki hava durumu da merak konusu oldu. Meteoroloji'nin 6-12 Kasım tarihlerini kapsayan tahmininde kar yağışının etkili olabileceği günler ve bölgeler öne çıktı.

8 KASIM'DA KAR BEKLENEN BÖLGELER

Pazar günü kar yağışının görüleceği alanın genişlemesi bekleniyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevresinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte beyaz örtünün oluşabileceği değerlendiriliyor.