Kış kapıya dayandı! Kar ne zaman yağacak, hangi illerde başlayacak? İşte Meteoroloji’nin son tahmini

Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, yaklaşan soğuk hava dalgasıyla birlikte hava tahminlerini yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde bazı illerin yüksek kesimlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi ve yağışın kara dönüşmesi beklenirken, büyükşehirlerdeki hava durumu da merak konusu oldu. Meteoroloji'nin 6-12 Kasım tarihlerini kapsayan tahmininde kar yağışının etkili olabileceği günler ve bölgeler öne çıktı.
Pazar günü kar yağışının görüleceği alanın genişlemesi bekleniyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevresinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
Özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte beyaz örtünün oluşabileceği değerlendiriliyor.
9 Kasım Pazartesi günü Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Artvin çevresinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
10 Kasım Salı günü ise kar yağışının Artvin ve Ardahan çevrelerinde etkili olması, yüksek kesimlerde kar görülmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin 6-12 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık tahmininde İstanbul, Ankara ve İzmir için kar yağışı öngörülmüyor. Bu kentlerdeki hava koşullarının yağmur, sağanak ve parçalı bulutlu hava şeklinde değişmesi bekleniyor.
Özellikle İstanbul ve çevresinde kasım ayının ilk haftasında kar yerine yağışlı ve serin havanın etkili olması tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin haftalık değerlendirmesine göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte özellikle gece ve sabah saatlerinde yüksek kesimlerde soğuk hava daha fazla hissedilecek.
Kar yağışına ilişkin tahminler güncellendikçe etkilenecek bölgeler de değişebileceğinden, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel uyarılarını takip etmesi önem taşıyor.
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