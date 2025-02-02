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Giriş Tarihi: 3.2.2025

Kış uykusuna yatmayan ayılar 40 evi talan etti

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Kış uykusuna yatmayan ayılar 40 evi talan etti
Kış uykusuna yatmayan ayılar, yayla evlerine zarar vermeye devam ediyor. Son olarak Giresun'daki 2 bin 182 rakımlı Sis Dağında aç kalan ayılar, yiyecek bulmak girdikleri Eynesil Obasındaki yaklaşık 40 evin camları, kapıları ve kafeslerini kırarak büyük zarar verdi. Evini kontrol etmeye gittiği yaylada gördüğü manzara karşısında şok yaşayan Hasan Cebeci, "Her kış başımıza geliyor. Bu yıl yine yaşadık. Ayılarda evlere girerek zarar veriyorlar. Hayvanlar aç kalınca evlere girip, ne bulursa yemeye çalışmış, evleri talan etmiş" dedi.
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Kış uykusuna yatmayan ayılar 40 evi talan etti
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