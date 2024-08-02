Bursa’da kıskançlık dehşeti: Eski nişanlısının sevgilisi olduğunu öğrenince...

Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda Tıkaz, eski nişanlısı Elif B.'yi (27) bulup 16 AVH plakalı hafif ticari araçla birlikte kızın şimdiki sevgilisinin bulunduğu kıraathaneye geldi. Arda Tıkaz. araçtan inerek pompalı tüfek ile kıraathaneye defalarca ateş açtı. Kıraathanenin üstünde bulunan bir evin balkonunda oynayan 14 aylık Yusuf S., saçmaların hedefi oldu. Bacağından yaralanan Yusuf bebek ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Arda Tıkaz. daha sonra Millet Mahallesi Yakın Çevre Yolu'nda kırmızı ışıkta bekleyen Yasin T.'ye ait 16 BCS plakalı otomobili silah zoru ile gasp etti. Yanına eski nişanlısı Elif B'yi de alan Tıkaz, izini kaybettirmeye çalıştı.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Arda Tıkaz. ve Elif B.'nin gasp ettikleri araç ile Cumalıkızık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana gittikleri tespit edildi. Dron yardımıyla Arda Tıkaz. ile Elif B.'yi terk ettikleri araçtan 3 kilometre uzaklıkta ağaçlık alanda buldu. Bölgeyi abluka altına alan 100 kişilik polis ve jandarma ekibi dikkatli bir şekilde şüphelilere yaklaştı. Polisin geldiğini gören Arda Tıkaz. eski nişanlısı Elif B.'nin bacaklarına ateş açtı. Kanlar içerisinde kalan Elif B. yaralanırken, Arda Tıkaz ise, kendi kafasına dayadığı tabanca ile ateş ederek intihar etti. Ekipler yaralı kızı ambulansla hastaneye kaldırırken, Arda T. olay yerinde hayatını kaybetti.