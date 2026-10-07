Kıskançlık dehşetinde karısını bıçaklamıştı: O cani tutuklandı!

Gaziantepli olan çiftin aşçılık yaptığı, yaklaşık 4 yıl önce yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadıkları ve 2 ay önce barışıp bir araya geldikleri, son birkaç gündür kıskançlık nedeniyle tartıştıkları, bıçaklama olayının da bu tartışmaların ardından meydana geldiği öğrenildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Ali Ç. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ali Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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