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Giriş Tarihi: 7.10.2026 17:59

Kıskançlık dehşetinde karısını bıçaklamıştı: O cani tutuklandı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, karısını kıskançlık tartışmasında bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

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İHA Yaşam
Kıskançlık dehşetinde karısını bıçaklamıştı: O cani tutuklandı!
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Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. (38), eşi Ayşe Ç.'yi (37) bacak ve sırt kısmından bıçakla yaraladı.

Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Ç. suç aletiyle birlikte olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantepli olan çiftin aşçılık yaptığı, yaklaşık 4 yıl önce yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadıkları ve 2 ay önce barışıp bir araya geldikleri, son birkaç gündür kıskançlık nedeniyle tartıştıkları, bıçaklama olayının da bu tartışmaların ardından meydana geldiği öğrenildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Ali Ç. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ali Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İLKADIM #SAMSUN

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Kıskançlık dehşetinde karısını bıçaklamıştı: O cani tutuklandı!
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