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Giriş Tarihi: 18.10.2023 15:51 Son Güncelleme: 18.10.2023 15:57

Kıskançlık krizine girdi... 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

Adana’da kıskançlık krizine giren Ahmet Can Geben, önce sevgilisi N.S.’yi boğmaya çalıştı daha sonra aynı evin yan odasını kiralayan Sadettin Tangüner’i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kıskançlık krizine girdi... 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

Adana'da kıskançlık krizine giren ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ahmet Can Geben (29), dehşet saçtı. Önce sevgilisi N.S.'yi (28) boğmaya çalışan Ahmet Can Geben, aynı evin odasını kiralayan Sadettin Tangüner'i (58) pompalı tüfekle öldürdü. Geben kaçarken sokakta yürüyen ve tanımadığı 3 kişiyi de çeşitli yerlerinden yaraladı.

KADINI BOĞMAYA ÇALIŞTI

Olay merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Nadirler Apartmanı'nda gece meydana geldi. Sevgili oldukları öğrenilen N.S. ile Ahmet Can Geben tartıştı. Geben daha sonra sevgilisini boğmaya çalıştı. Genç kadın Geben'in elinden kurtuldu. Aynı evin bir odasını kiralayan Sadettin Tangüner bağırma seslerine kalktı. Geben yanında getirdiği pompalı tüfekle Tangüner'i vurdu. Tangüner olay yerinde yaşamını yitirdi.

TANIMADIĞI 3 KİŞİYİ YARALADI

Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen katil zanlısı olay yerinden kaçarken yolda gördüğü ve tanımadığı 3 kişiye de tüfekle ateş açtı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Yiğit Can A. (30), Onur G. (27) ve Ömer B.A. (25), hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cinayet masası ekipleri yaptığı çalışma sonucunda Ahmet Can Geben'i suç aleti tüfekle yakaladı. Emniyetteki ifadesinde "Hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenilen katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

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Kıskançlık krizine girdi... 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı
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