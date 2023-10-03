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Giriş Tarihi: 3.10.2023 09:15 Son Güncelleme: 3.10.2023 09:29

Kıskançlık krizine giren polis dehşet saçtı! Eski sevgilisini öldürdü, erkek arkadaşını yaraladı

İzmir’de görev yapan polis memuru A.E.Ö. (41) sokakta öğretim görevlisi eski sevgilisi Elvin Özütaştan (42) ve erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu (46) ile karşılaştı. Kıskançlık krizine giren A.E.Ö. tabancasıyla dehşet saçtı. Eski sevgilisi Özütaştan ile yanındaki erkek arkadaşı Berberoğlu’na kurşun yağdırdı. Vücutlarına isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özütaştan yaşamını yitirirken, eski milli yüzücü olduğu belirtilen Berberoğlu ise tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan A.E.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kıskançlık krizine giren polis dehşet saçtı! Eski sevgilisini öldürdü, erkek arkadaşını yaraladı

Olay, saat 20.30 sıralarında Konak ilçesi Göztepe Mahallesi 100/1 sokakta meydana geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan A.E.Ö., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) öğretim görevlisi Elvin Özütaştan ve erkek arkadaşı eski milli yüzücü Fehmi Kaan Berberoğlu ile sokakta karşılaştı. A.E.Ö., iddiaya göre bir süre birlikte olduğu Özütaştan ve Berberoğlu ile tartışmaya başladı. Gerginliğin artması sonucu A.E.Ö. beylik tabancasını çıkartarak art arda ateşledi. Özütaştan ile Berberoğlu vücudunun birçok yerine isabet eden çok sayıda kurşun ile yere yığıldı.

Polis memuru A.E.Ö. olay yerinden kaçarken, silah seslerinin ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Berberoğlu ile Özütaştan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulanslarla Berberoğlu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özütaştan ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atütark Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Özütaştan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Eski milli yüzücü olduğu belirtilen ve saldırı sırasında sağ omzuna 2, sol omuzuna 3, bel bölgesine 1, sırtına ise 1 olmak üzere toplamda 7 kurşun isabet eden Berberoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öğretim Görevlisi Elvin Özütaştan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis memurları çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Polis ekipleri, şüpheli A.E.Ö.'nün yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kıskançlık krizine giren polis dehşet saçtı! Eski sevgilisini öldürdü, erkek arkadaşını yaraladı
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