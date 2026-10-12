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Giriş Tarihi: 12.10.2026 10:14

Kıskançlık nedeni ile tartıştığı kadını öldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesinde kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada birlikte yaşadığı Canan Yıldırım’ı (49), yatakta boğarak öldüren Talha Torbalı (27), cinayetin ardından otobüsle gittiği Konya’da polise teslim oldu. Talha Torbalı işlediği cinayeti polise itiraf etti.

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Kıskançlık nedeni ile tartıştığı kadını öldürdü
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Korkunç olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Daha önce birlikte yaşadığı Canan Yıldırım ile Talha Torbalı arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Talha Torbalı'nın, Canan Yıldırım'ı kendisini aldattığı ve erkek arkadaşları olduğu gerekçesiyle suçladı ve ikili arasında tartışma büyüdü.

Canan Yıldırım

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre Talha Torbalı, 11 Ekim sabah saatlerinde Canan Yıldırım'ı yatakta boğarak öldürdü. Cinayetin ardından otobüsle Antalya'dan Konya'ya giden cinayet zanlısı burada güvenlik güçlerine giderek teslim oldu. Konya'da gözaltına alınan Talha Torbalı'nın birlikte yaşadığı Canan Yıldırım'ı darp ettiğini ve öldürdüğünü polislere itiraf etti. Durumun Antalya polisine bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'taki eve gitti. Ekipler, Canan Yıldırım'ı ölü buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından Canan Yıldırım'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Konya'ya giden bir ekip ise Talha Torbalı'yı Antalya'ya getirilerek sorguya aldı.

#ANTALYA #KONYA #KEPEZ #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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