Meteorolojiden alınan son verilere göre megakent İstanbul'un, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği belirtildi. İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakını bu gece saatlerinden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak. Halihazırda 16-18 derece aralığında seyreden sıcaklıkların 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerilemesi öngörülüyor. 7-10 gün boyunca bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor. Rüzgâr hızının saatte 40 ila 75 kilometre olacağı ve bu süreçte sağanak, yer yer de kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor. Yurt genelinde ise mevsim normalleri civarında seyredecek olan hava sıcaklıklarının pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor

EN DÜŞÜK SICAKLIK ARDAHAN'DA

Ardahan'da Sibirya soğukları etkili oluyor. Geçen günlerde yaşanan kar yağışı sonrası soğuk havanın etkili olduğu Ardahan adeta buz kesti. Gece saatlerinde etkisini artıran soğuk nedeniyle ağaçlar kırağıyla kaplanırken, araçların camları da buz tuttu. Kar yağışının etkisini kaybettiği Ardahan ve ilçeleri Türkiye'nin en soğuk bölgesi oldu. Meteoroloji ölçümlerine göre Ardahan'ın Göle ilçesinde en düşük hava sıcaklığı eksi 18 derece olarak ölçüldü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör