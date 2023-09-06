Kısmetse Olur yarışmacıları kapıştı! Batuhan Boz ile Oğulcan Yılmaz’ın görüntüleri şoke etti!

Kısmetse Olur yarışmacıları fena kapıştı. İnanılmaz olay İstanbul Nişantaşı'ndaki bir mekanda yaşandı. Kısmetse Olur yarışmasında tanınan Batuhan Boz, aralarında husumet bulunan Oğulcan Yılmaz tarafından Şişli Nişantaşı'nda bulunan bir kafeteryaya çağrıldı.