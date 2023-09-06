Kısmetse Olur yarışmacıları kapıştı! Batuhan Boz ile Oğulcan Yılmaz’ın görüntüleri şoke etti!

Kısmetse Olur yarışmacıları fena kapıştı. İnanılmaz olay İstanbul Nişantaşı'ndaki bir mekanda yaşandı. Kısmetse Olur yarışmasında tanınan Batuhan Boz, aralarında husumet bulunan Oğulcan Yılmaz tarafından Şişli Nişantaşı'nda bulunan bir kafeteryaya çağrıldı.
Kafeteryaya arkadaşı Barkın Şerefhan ile birlikte giden Batuhan Boz, burada Oğulcan Yılmaz ve yanındaki kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğradı.
Kavga sonrası arkadaşıyla birlikte darp raporu alan Batuhan Boz, emniyete verdiği ifadede yaklaşık 70 bin lira değerinde cep telefonunun çalındığını iddia etti. İhbar üzerine gözaltına alınan taraflar emniyete götürüldü.
Oğulcan Yılmaz ise Batuhan Boz'a ait olduğu öne sürülen telefonu polise teslim etti.
Oğulcan Yılmaz ve diğer saldırganlar hakkında "Kasten Yaralama", "Tehdit ve Hakaret" suçlarından adli işlem yapıldı.