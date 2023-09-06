Haberler Yaşam Haberleri Kısmetse Olur yarışmacıları kapıştı! Batuhan Boz ile Oğulcan Yılmaz’ın görüntüleri şoke etti!
Giriş Tarihi: 6.9.2023 15:51

Kısmetse Olur yarışmacıları kapıştı! Batuhan Boz ile Oğulcan Yılmaz’ın görüntüleri şoke etti!

Kısmetse Olur yarışmacıları Batuhan Boz ve Oğulcan Yılmaz Nişantaşı’nda bir kafede karşılaştı. Aralarında husumet olan ikili, önce tartıştı sonra kavga etmeye başladı. Tekmeli yumruklu kavga kameralara böyle yansıdı.

İHA
Kısmetse Olur yarışmacıları kapıştı! Batuhan Boz ile Oğulcan Yılmaz’ın görüntüleri şoke etti!

Kısmetse Olur yarışmacıları fena kapıştı. İnanılmaz olay İstanbul Nişantaşı'ndaki bir mekanda yaşandı. Kısmetse Olur yarışmasında tanınan Batuhan Boz, aralarında husumet bulunan Oğulcan Yılmaz tarafından Şişli Nişantaşı'nda bulunan bir kafeteryaya çağrıldı.

Kafeteryaya arkadaşı Barkın Şerefhan ile birlikte giden Batuhan Boz, burada Oğulcan Yılmaz ve yanındaki kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Batuhan Boz ve arkadaşı, kalabalık grup tarafından dakikalarca darp edildi. Kavga kafedeki müşteriler tarafından güçlükle ayırıldı. Tekme, yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.



Kavga sonrası arkadaşıyla birlikte darp raporu alan Batuhan Boz, emniyete verdiği ifadede yaklaşık 70 bin lira değerinde cep telefonunun çalındığını iddia etti. İhbar üzerine gözaltına alınan taraflar emniyete götürüldü.

Oğulcan Yılmaz ise Batuhan Boz'a ait olduğu öne sürülen telefonu polise teslim etti.

Oğulcan Yılmaz ve diğer saldırganlar hakkında "Kasten Yaralama", "Tehdit ve Hakaret" suçlarından adli işlem yapıldı.

Taraflar ifadeleri alınması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kısmetse Olur yarışmacıları kapıştı! Batuhan Boz ile Oğulcan Yılmaz’ın görüntüleri şoke etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA