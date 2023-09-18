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Giriş Tarihi: 18.9.2023 10:10 Son Güncelleme: 18.9.2023 10:41

Kıtalararası yüzme yarışında feci kaza

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 20 Ağustos'ta 35'incisi düzenlenen İstanbul Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında bir kurtarma botu, yüzücüye çarptı. Ayaklarına pervane çarparak yaralanan 52 yaşındaki yüzücünün, çarpma sonucu hem ayak topuğu parçalandı hem de sağ ayağı diz kapsülüne kadar yırtıldı. Yüzücü, bitiş çizgisini kaçırdığını ve kazanın kendi hatası olduğunu ifade ederek kimseden şikayetçi olmadı.

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Kıtalararası yüzme yarışında feci kaza

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 35. düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 20 Ağustos Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirildi. 6,5 kilometre uzunluğundaki yarış, Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme'de sonra erdi. Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışında 77 ülkeden 2 bin 600'ü aşkın yüzücü, İstanbul Boğazı'nda kulaç attı.

AYAK TOPUĞU PARÇALANDI

Kanlıca'dan suya atlayan yüzücüler Avrupa yakasında Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sudan çıkacağı sırada yarışa katılan 52 yaşındaki yüzücü Salih Göktebin, bitiş çizgisini kaçırdı.

İddiaya göre bu sırada çizgiye yanaşan bir kurtarma botunu gördü. Bottan kurtarmak için kendisini akıntıya bıraktığı sırada botun pervanesine ayağını kaptırdı. Ayağını kurtarmak için hamle yaptığı sırada pervane iki ayağının topuğunu parçaladı ve yüzücünün sağ ayağı diz kapsülüne kadar yırttı.

ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Tekne kaptanı yüzücüyü fark edip manevrayı sonlandırdı. Kıyıdaki dalgıçların yardımıyla kıyıya çıkarılan Göktebin, Sarıyer'deki bir hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili ifadesi alınan yüzücü, bitiş çizgisini kaçırdığını ve kendisini akıntıya bıraktığı sırada tekne pervanesine ayağını kaptırdığını söyledi. Yüzücü, tekne kaptanının kasten kendisini yaralamadığını belirterek kimseden şikâyetçi olmadı.

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Kıtalararası yüzme yarışında feci kaza
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