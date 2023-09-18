Kıtalararası yüzme yarışında feci kaza

İddiaya göre bu sırada çizgiye yanaşan bir kurtarma botunu gördü. Bottan kurtarmak için kendisini akıntıya bıraktığı sırada botun pervanesine ayağını kaptırdı. Ayağını kurtarmak için hamle yaptığı sırada pervane iki ayağının topuğunu parçaladı ve yüzücünün sağ ayağı diz kapsülüne kadar yırttı.