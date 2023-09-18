Kıtalararası yüzme yarışında feci kaza

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 35. düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 20 Ağustos Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirildi. 6,5 kilometre uzunluğundaki yarış, Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme'de sonra erdi. Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışında 77 ülkeden 2 bin 600'ü aşkın yüzücü, İstanbul Boğazı'nda kulaç attı.
AYAK TOPUĞU PARÇALANDI
Kanlıca'dan suya atlayan yüzücüler Avrupa yakasında Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sudan çıkacağı sırada yarışa katılan 52 yaşındaki yüzücü Salih Göktebin, bitiş çizgisini kaçırdı.
ŞİKÂYETÇİ OLMADI
Tekne kaptanı yüzücüyü fark edip manevrayı sonlandırdı. Kıyıdaki dalgıçların yardımıyla kıyıya çıkarılan Göktebin, Sarıyer'deki bir hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili ifadesi alınan yüzücü, bitiş çizgisini kaçırdığını ve kendisini akıntıya bıraktığı sırada tekne pervanesine ayağını kaptırdığını söyledi. Yüzücü, tekne kaptanının kasten kendisini yaralamadığını belirterek kimseden şikâyetçi olmadı.