Kitap şöleni başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki 2019'da düzenlenen ve kitapseverlerin büyük beğenisini kazanan Büyükşehir Belediyesi Kitap Günleri, kapılarını üçüncü kez Bursalılara açtı. Açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekili Osman Mesten ve Atilla Ödünç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akif Erol ve kitapseverler katıldı.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada 10 gün boyunca insanların susup kitapların konuşacağını söyledi. Teknolojinin gelişmesine ve bilişim çağında olmamıza rağmen basılı kitapların her zaman kıymetli olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, okumak, hayal kurmak, fikir üretmek ve eser vermek için kitap okumanın şart olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, "Aslında kitaplara ayıracak çok vaktimizin olduğuna inanıyorum. Kitap okumak isteyen için mekân ve zamanın önemi olduğunu düşünmüyorum. Bir iki sayfa okuyunca bile ufkunuzun ve vizyonunuzun değiştiğini anlarsınız. Kitap her kapıyı açan önemli bir unsurdur. İnancımızın da ilk emrinin 'oku' olduğunu unutmamalıyız" dedi. Başkan Aktaş "Bu sene de dolu dolu bir Kitap Günleri hazırladık. Onur konuklarımıza, tüm yazarlara, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda çalışıyor. Ancak bu ve benzeri organizasyonlar beni daha çok heyecanlandırıyor. Geleceğe vizyonel bakan gençlik istiyoruz. Bu yüzden Kitap Günleri'nin çok kıymetli olduğunu söylüyorum" diye konuştu.Son yüz yıldır kitaplardan uzak kaldığımızı söyleyen Bursa Milletvekili Osman Mesten ise bu programlarla geçmiş kodlarımızın insanlara yeniden yükleneceğini belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.Kitap Günleri'nin onur konuğu Prof. Dr. Süleyman Uludağ, "Kitap bilişime erişmenin vasıtasıdır. Bugün bilgi asrındayız. Sağlıklı bilgilere ulaşmak için çeşitli imkânlar var. Bunların başında kitaplar geliyor. Bu yüzden hazırlanan Kitap Günleri'ni değerli buluyorum. Emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.Kitap Günleri'nin bir diğer onur konuğu Carlos Maria Dominguez de, çok uzaklardan kendisini Bursa Kitap Günleri'ne davet eden Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Kitapların içerisinde seslerin kilitlendiği bir hazine olduğunu ve okuyanı alıp özgürleştirdiğini anlatan Dominguez, kitabın icadıyla kelimelerin en azimli ve en etkili aktarımının sağlandığını ifade etti. Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akif Erol ise, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin dinamiklerini harekete geçirerek hazırladığı programın tüm şehre hayırlı olmasını temenni etti.Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde kitapseverlere 10 gün boyunca kültür şöleni yaşatacak olan Kitap Günleri, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına atfedildi. Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması münasebetiyle Türk dünyasından yazarlar da etkinlikte yer alıyor. Kitap Günleri'nin bu seneki onur konukları Bursa'nın yaşayan değerlerinden Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile Güney Amerika edebiyatının önemli kalemlerinden Arjantinli Carlos Maria Dominguez oldu. 120'yi aşkın yayınevinin katıldığı ve 50'ye yakın söyleşinin yapılacağı etkinlikte, Atilla Dorsay, Bekir Develi, Beşir Ayvazoğlu, Beyhan Budak, Bircan Yıldırım, İhsan Fazlıoğlu, İlber Ortaylı, Kemal Sayar, Mete Yarar, Mustafa Şen, Nurullah Genç, Sadettin Ökten, Saniye Bencik Kangal, Serdar Tuncer, Varol Yaşaroğlu, Yasin Pişgin ve Yusuf Kaplan gibi 200'e yakın yazar ve şair, okurlarıyla buluşacak.