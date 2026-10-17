Kıyamet buzulu hızla eriyor! Çökerse kıyı kentleri sular altında kalacak

Batı Antarktika'da yer alan ve 190.000 kilometrekarelik (Türkiye'nin yaklaşık dörtte biri büyüklüğünde) devasa bir alanı kaplayan Thwaites Buzulu, dünyanın en geniş buzulu unvanını taşıyor. Devasa Antarktika buz tabakasını okyanusa kaymaktan koruyan bir tıpa görevi gördüğü için olası bir çöküşün küresel çapta bir felaket yaratacağı biliniyor. Bu yüzden uzmanlar ona yıllardır "Kıyamet Günü Buzulu" adını veriyor.