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Giriş Tarihi: 17.10.2026 13:20

Kıyamet buzulu hızla eriyor! Çökerse kıyı kentleri sular altında kalacak

Dünya için kıyamet senaryolarının başrolünde yer alan devasa Thwaites Buzulu, bilim insanlarını şoke eden bir hızla eriyor. NASA ve Kaliforniya Üniversitesi'nin son araştırması, devasa buzulun altında gizlenen tehlikeyi gün yüzüne çıkardı. Buzul tamamen çökerse, küresel deniz seviyesindeki yükseliş tam 3 metreyi bulabilir ve dünya haritası baştan çizilebilir!

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HİLAL AYTAÇ Yaşam
Kıyamet buzulu hızla eriyor! Çökerse kıyı kentleri sular altında kalacak
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Batı Antarktika'da yer alan ve 190.000 kilometrekarelik (Türkiye'nin yaklaşık dörtte biri büyüklüğünde) devasa bir alanı kaplayan Thwaites Buzulu, dünyanın en geniş buzulu unvanını taşıyor. Devasa Antarktika buz tabakasını okyanusa kaymaktan koruyan bir tıpa görevi gördüğü için olası bir çöküşün küresel çapta bir felaket yaratacağı biliniyor. Bu yüzden uzmanlar ona yıllardır "Kıyamet Günü Buzulu" adını veriyor.

Kıyamet buzulu hızla eriyor! Çökerse kıyı kentleri sular altında kalacak

Ancak on yıllardır eridiği zaten bilinen bu devasa yapıyla ilgili ortaya çıkan son gerçekler, tehlikenin boyutunun tahmin edilenden çok daha büyük ve acil olduğunu gösterdi.

Kıyamet buzulu hızla eriyor! Çökerse kıyı kentleri sular altında kalacak

TEHLİKE TAHMİN EDİLENİN İKİ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Nature Communications dergisinde bu hafta yayımlanan yeni bir araştırma, buzulun beklenenden çok daha "agresif" bir şekilde eridiğini ortaya koydu.

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Kıyamet buzulu hızla eriyor! Çökerse kıyı kentleri sular altında kalacak

Kaliforniya Üniversitesi ve NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) glasiyologların geliştirdiği yeni modelleme, buzulun deniz seviyesine olan etkisinin mevcut tahminlerin tam iki katı büyüklüğünde olabileceğini kanıtladı.

Kıyamet buzulu hızla eriyor! Çökerse kıyı kentleri sular altında kalacak

Mevcut Thwaites buz kütlesi tek başına okyanusları 60 santimetre yükseltecek kadar su barındırıyor. Ancak asıl tehlike, buzulun arkasında tuttuğu o devasa buz örtüsünün denize karışması.

Kıyamet buzulu hızla eriyor! Çökerse kıyı kentleri sular altında kalacak

Eğer bu "tıpa" yerinden çıkarsa, dünya genelinde deniz seviyelerinde tam 3 metrelik yıkıcı bir yükseliş yaşanacak.

Kıyamet buzulu hızla eriyor! Çökerse kıyı kentleri sular altında kalacak

SU ALTINDA GİZLENEN SIR

Araştırmanın baş yazarı Mattia Poinelli'ye göre, bu agresif erimenin arkasındaki sır deniz tabanında yatıyor. Uzmanlar uydu verilerini incelediklerinde, buzulun deniz tabanıyla birleşip okyanusta yüzmeye başladığı "topraklanma hattının" aslında sabit bir çizgi değil, kilometrelerce genişliğinde bir bölge olduğunu keşfetti.

Kıyamet buzulu hızla eriyor! Çökerse kıyı kentleri sular altında kalacak

Bu süreçte, okyanustaki gelgitlerle birlikte dev buz kütlesi sürekli olarak yukarı ve aşağı doğru itiliyor.

Kıyamet buzulu hızla eriyor! Çökerse kıyı kentleri sular altında kalacak

Bu hareket mekanizması, nispeten sıcak olan okyanus suyunun devasa buz tabakalarının kilometrelerce altına nüfuz etmesine ve buzulu içten içe çok güçlü bir şekilde eritmesine neden oluyor.

Kıyamet buzulu hızla eriyor! Çökerse kıyı kentleri sular altında kalacak

Çalışmanın ortak yazarı Eric Rignot, okyanus sularının kıyı kentlerini vurmasını bekleyen dünya için tehlikenin sanılandan daha yakın olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki yıllarda sahil topluluklarının beklenenden çok daha büyük su baskını risklerine maruz kalacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Kıyamet buzulu hızla eriyor! Çökerse kıyı kentleri sular altında kalacak
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