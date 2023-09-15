Kıyılar halkındır, işgal edilemez

Beşkaza meydanından başlayan yürüyüş, sahil bandından devam ederek, Özgecan anıtı önünde sona erdi. Yoğun katılımın olduğu yürüyüşte vatandaşlar; anayasa'nın 43. Maddesi uygulansın. Kıyılar ve plajlar yalnız parası olanların kullanımına açıktır. Kıyılar halkındır. Kıyılarımızı koruyacağız" afişleri taşınıp benzer sloganlar atıldı. Yürüyüş "Gari de gari" türküsü eşliğinde devam ederken kordon ve sahil bandındaki vatandaşlar gruba alkışlarla eşlik ettiler. Yürüyüş boyunca cumartesi günü yapılacak eylem ile ilgili broşürler dağıtıldı.

"YASALAR VE ANAYASA UYGULANSIN"

Yürüyüşten sonra Kıyılar halkındır İnisiyatifi grubu tarafından basın açıklaması yapıldı. Özgecan anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasında, "Biz Fethiye halkı olarak tüm yurttaşların kıyılara ve denizlere ücretsiz erişim hakkı için bir araya geldik. Bu alanlar belirli kişi veya zümrenin mülkiyeti olamaz. Yasalar ve anayasa bu konuda açıktır. Kıyılar Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 43. Maddesi ve Türk Medeni Kanunun 715. Maddesine göre devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlardır. Ancak günümüzde tüm plajlar, sahiller ve koylar özelleştirilmiş yurttaşların özgürce ve sınırsızca kullanımına kapatılmıştır. Bu alanlar yalnızca parası olanların şezlong, şemsiye kullanımı altında yüksek meblağlar ödeyerek faydalandığı yerler haline getirilmiştir. Kıyılarımız kapalı kapılar altında imar planları düzenlemeleri ile sermayeye peşkeş çekilmiş, özel mülkiyete tahsis edilerek gerçek sahibi olan halkın elinden alınmıştır. Kıyıları işgal edenler kadar bu işgale göz yumanlarda suçludur ve suç işlemeye devam etmektedirler. Bu hususta yurttaşların kıyıları ücretsiz kullanımı sağlanmalı ve bu konudaki tüm engellemeler kaldırılmalıdır. Halka ait alanların işgaline derhal son verilmelidir. Kıyılar Halkındır İnisiyatifi olarak tüm yurttaşları mücadelemize destek olmaya çalışıyoruz. Kıyılar işgalcilerin değil halkındır." dedi.