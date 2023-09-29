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Giriş Tarihi: 29.9.2023 10:24 Son Güncelleme: 29.9.2023 10:49

Kıyma çekme yeri tartışması kanlı bitti

Adana’da mahallede kıyma çekme yeri yüzünden çıkan tartışmada bir kişi öldürülürken, olaya karışan şüpheli tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kıyma çekme yeri tartışması kanlı bitti

Adana'da mahallede kıyma çeken Ferhat Çiftçi (24) ve ailesi Murat Koday (25) tarafından tezgahlarını başka bir yerde açma konusunda uyarıldı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Koday, Ferhat Çiftçi ve babasını darp etti. Kavga çevredeki vatandaşlar tarafından ayrıldı. Av tüfeğini yanına alıp evden çıkan Ferhat Çiftçi, motosikletle seyir halindeyken sokakta gördüğü Koday'ı sırtından vurdu. Koday, kaldırıldığı hastane de öldü, polis tarafından yakalanan katil zanlısı tutuklandı.

TÜFEKLE VURDU

Olay, 26 Eylül günü Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Koday, bir süre önce mahallede kıyma çeken Ferhat Çiftçi ile aile bireylerini, tezgahlarını başka bir yere taşımaları konusunda uyardı. Çıkan tartışmada Koday, iddiaya göre, Çiftçi ile babasını darbetti. Ferhat Çiftçi, bu nedenle husumet beslediği Koday ile telefonda tartışıp, küfürleşti. Av tüfeğini yanına alıp, evden çıkan Çiftçi, motosikletle seyir halindeyken sokakta gördüğü Koday'ı sırtından vurdu. Koday vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, şüpheli Çiftçi ise olay yerinden kaçtı.

DAMDAN ATLADI

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koday, yaşamını yitirdi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirleyip, baskın yaptı. Polisin geldiğini gören şüpheli, bitişikteki evin damına atlayıp, izini kaybettirmeye çalıştı. Şüpheli, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Çiftçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kıyma çekme yeri tartışması kanlı bitti
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