Haberler Yaşam Haberleri Kıyma kavururken sulanıyor ve gri bir renk mi alıyor? Bu 3 hatayı yapmayın!
Giriş Tarihi: 12.11.2026 11:23

Kıyma kavururken sulanıyor ve gri bir renk mi alıyor? Bu 3 hatayı yapmayın!

Börek harcından makarna sosuna, karnıyarıktan sulu yemeklere kadar mutfağımızın temel taşı olan kıymayı kavurmak aslında göründüğü kadar basit değil. Çoğu kişi kıymayı bu hatalarla yaptığı için et nar gibi kızarmak yerine suyunu salıp gri, lapa bir hale geliyor. Usta aşçılar, kıymanın suyunu içinde hapsederek çıtır ve lezzetli kalmasını sağlayan 3 kritik kuralı ve soğan eklemenin doğru zamanını açıkladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET SABAH İNTERNET Yaşam
Kıyma kavururken sulanıyor ve gri bir renk mi alıyor? Bu 3 hatayı yapmayın!
  • ABONE OL

Mutfak uzmanlarına göre, dışarıda yediğiniz o yoğun aromalı ve tane tane kavrulmuş kıyma lezzetini evde yakalamak için üç temel hatadan kesinlikle kaçınmanız gerekiyor.

Kıyma kavururken sulanıyor ve gri bir renk mi alıyor? Bu 3 hatayı yapmayın!

KIYMANIN SULANMASINA VE GRİ KALMASINA YOL AÇAN 3 BÜYÜK HATA

1. Tava Yeterince Sıcak Değil

Kıymanın mühürlenerek suyunu içine hapsetmesi için mutlaka çok iyi ısınmış bir tavaya girmesi gerekir. Tavanızın doğru sıcaklığa ulaşıp ulaşmadığını anlamak için şu iki basit testi uygulayabilirsiniz:

Çelik tavada: Tavaya bir damla su damlatın. Su damlası buharlaşıp yok olmak yerine cıva gibi tava yüzeyinde "dans ediyorsa" tavanız hazır demektir.

Yapışmaz (teflon/granit) tavada: Kızdırdığınız yağın içine tahta bir kaşığın veya spatulanın ucunu dokundurun. Tahtanın etrafında hemen minik kabarcıklar oluşuyorsa kıymayı ekleme vakti gelmiştir.

Kıyma kavururken sulanıyor ve gri bir renk mi alıyor? Bu 3 hatayı yapmayın!

2. Tüm Kıymayı Tek Seferde Tavaya Dökmek

Elinizdeki tüm kıymayı bir anda tavaya boşaltmak, kızgın yüzeyin sıcaklığını saniyeler içinde düşürür. Soğuyan tavada et kızarmak yerine kendi suyunu salmaya başlar ve adeta kendi suyunda haşlanır.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kıyma kavururken sulanıyor ve gri bir renk mi alıyor? Bu 3 hatayı yapmayın!

Kıymayı tek seferde yığmak yerine, tavanın tabanını ince bir katman halinde kaplayacak şekilde küçük porsiyonlar halinde kavurmak en doğru yöntemdir.

Kıyma kavururken sulanıyor ve gri bir renk mi alıyor? Bu 3 hatayı yapmayın!

3. Sürekli Karıştırmak ve Tuzu Çok Erken Atmak

En yaygın mutfak reflekslerinden biri, kıymayı tavaya koyar koymaz tuzlamak ve kaşıkla sürekli eze eze karıştırmaktır. Oysa tuz, etin içindeki nemi hızla dışarı çeker. Sürekli karıştırmak ise kıymanın tava tabanıyla temasını keserek o lezzetli kızarmış kabuğun oluşmasını önler.

Kıymayı tavaya yaydıktan sonra hiç dokunmadan birkaç dakika altının kızarmasını bekleyin, ardından çevirin ve tuzu mutlaka en son aşamada ekleyin.

Kıyma kavururken sulanıyor ve gri bir renk mi alıyor? Bu 3 hatayı yapmayın!

LEZZETİ ZİRVEYE TAŞIYAN EKSTRA ŞEF TÜYOLARI

10 Dakika Oda Sıcaklığı Kuralı: Buzdolabından yeni çıkmış buz gibi kıymayı doğrudan tavaya atmayın. Pişirmeden yaklaşık 10 dakika önce tezgaha çıkarıp oda sıcaklığına yaklaşmasını bekleyin. Bu sayede et çok daha hızlı ve eşit kızarır. (Ancak kıyma çabuk bozulan bir gıda olduğu için bu süreyi kesinlikle aşmayın).

Kıyma kavururken sulanıyor ve gri bir renk mi alıyor? Bu 3 hatayı yapmayın!

Doğru Yağ Seçimi: Mutfak uzmanlarına göre kıyma kavururken yanma derecesi yüksek olan ayçiçek yağı veya kanola yağı tercih edilmelidir; bu yağlar 180-200 °C sıcaklıklara sorunsuz dayanır.

Kıyma kavururken sulanıyor ve gri bir renk mi alıyor? Bu 3 hatayı yapmayın!

Soğanı Önce Değil, Sonra Ekleyin: Alışkanlıkların aksine soğanları kıymadan önce tavaya atmak, kıymayı eklediğinizde soğanların yanmasına ve ekstra su salmasına neden olur. Bunun yerine önce kıymayı nar gibi kavurun; soğanları ya kıymalar piştikten sonra ekleyin ya da pişen kıymayı tabağa alıp soğanları tavanın dibinde kalan o nefis et aromalı yağda soteleyin.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıyma kavururken sulanıyor ve gri bir renk mi alıyor? Bu 3 hatayı yapmayın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA