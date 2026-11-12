Kıyma kavururken sulanıyor ve gri bir renk mi alıyor? Bu 3 hatayı yapmayın!

KIYMANIN SULANMASINA VE GRİ KALMASINA YOL AÇAN 3 BÜYÜK HATA

1. Tava Yeterince Sıcak Değil

Kıymanın mühürlenerek suyunu içine hapsetmesi için mutlaka çok iyi ısınmış bir tavaya girmesi gerekir. Tavanızın doğru sıcaklığa ulaşıp ulaşmadığını anlamak için şu iki basit testi uygulayabilirsiniz:

Çelik tavada: Tavaya bir damla su damlatın. Su damlası buharlaşıp yok olmak yerine cıva gibi tava yüzeyinde "dans ediyorsa" tavanız hazır demektir.

Yapışmaz (teflon/granit) tavada: Kızdırdığınız yağın içine tahta bir kaşığın veya spatulanın ucunu dokundurun. Tahtanın etrafında hemen minik kabarcıklar oluşuyorsa kıymayı ekleme vakti gelmiştir.