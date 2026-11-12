Kıyma kavururken sulanıyor ve gri bir renk mi alıyor? Bu 3 hatayı yapmayın!

1. Tava Yeterince Sıcak Değil
Kıymanın mühürlenerek suyunu içine hapsetmesi için mutlaka çok iyi ısınmış bir tavaya girmesi gerekir. Tavanızın doğru sıcaklığa ulaşıp ulaşmadığını anlamak için şu iki basit testi uygulayabilirsiniz:
Çelik tavada: Tavaya bir damla su damlatın. Su damlası buharlaşıp yok olmak yerine cıva gibi tava yüzeyinde "dans ediyorsa" tavanız hazır demektir.
Yapışmaz (teflon/granit) tavada: Kızdırdığınız yağın içine tahta bir kaşığın veya spatulanın ucunu dokundurun. Tahtanın etrafında hemen minik kabarcıklar oluşuyorsa kıymayı ekleme vakti gelmiştir.
Kıymayı tek seferde yığmak yerine, tavanın tabanını ince bir katman halinde kaplayacak şekilde küçük porsiyonlar halinde kavurmak en doğru yöntemdir.
3. Sürekli Karıştırmak ve Tuzu Çok Erken Atmak
En yaygın mutfak reflekslerinden biri, kıymayı tavaya koyar koymaz tuzlamak ve kaşıkla sürekli eze eze karıştırmaktır. Oysa tuz, etin içindeki nemi hızla dışarı çeker. Sürekli karıştırmak ise kıymanın tava tabanıyla temasını keserek o lezzetli kızarmış kabuğun oluşmasını önler.
Kıymayı tavaya yaydıktan sonra hiç dokunmadan birkaç dakika altının kızarmasını bekleyin, ardından çevirin ve tuzu mutlaka en son aşamada ekleyin.
10 Dakika Oda Sıcaklığı Kuralı: Buzdolabından yeni çıkmış buz gibi kıymayı doğrudan tavaya atmayın. Pişirmeden yaklaşık 10 dakika önce tezgaha çıkarıp oda sıcaklığına yaklaşmasını bekleyin. Bu sayede et çok daha hızlı ve eşit kızarır. (Ancak kıyma çabuk bozulan bir gıda olduğu için bu süreyi kesinlikle aşmayın).
Doğru Yağ Seçimi: Mutfak uzmanlarına göre kıyma kavururken yanma derecesi yüksek olan ayçiçek yağı veya kanola yağı tercih edilmelidir; bu yağlar 180-200 °C sıcaklıklara sorunsuz dayanır.
Soğanı Önce Değil, Sonra Ekleyin: Alışkanlıkların aksine soğanları kıymadan önce tavaya atmak, kıymayı eklediğinizde soğanların yanmasına ve ekstra su salmasına neden olur. Bunun yerine önce kıymayı nar gibi kavurun; soğanları ya kıymalar piştikten sonra ekleyin ya da pişen kıymayı tabağa alıp soğanları tavanın dibinde kalan o nefis et aromalı yağda soteleyin.