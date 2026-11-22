Kıymalı yemekler sofraların vazgeçilmezi ama kıymayı güzelce kavurmak herkesin harcı değil. Tavaya atılan kıyma çoğu zaman kızarmak yerine suyunda haşlanıyor ve yemeğin tadı da dokusu da bozuluyor. Sorunun ardında genellikle tavanın ısısı ve kıymanın tavaya konma şekli var. Tek bir hamleyle bu sorunu çözmek mümkün: Tavayı iyice ısıtmadan kıymayı koymamak.
Kıymanın içinde yüksek oranda su bulunuyor. Tava yeterince sıcak değilse bu su hızla buharlaşamıyor ve tavanın dibinde birikiyor. Kıyma da kavrulmak yerine kendi suyunda haşlanmaya başlıyor. Sonuç gri renkli, lastiksi ve tatsız bir kıyma oluyor.
Çözüm tavayı boşken, kıymayı atmadan önce iyice kızdırmak. Tava yeterince sıcak olduğunda kıymanın suyu temas ettiği anda buharlaşıyor. Böylece kıyma haşlanmadan kavruluyor ve yüzeyinde lezzetli bir kabuk oluşuyor. Tavaya birkaç damla su damlattığınızda hemen cızırdıyorsa tava hazır demektir.
Bütün kıymayı tek seferde tavaya yığmak ikinci büyük hata. Fazla kıyma tavanın ısısını düşürüyor ve buharın çıkışını engelliyor. Geniş bir tavada ince bir tabaka halinde pişirmek gerekiyor. Miktar fazlaysa kıymayı iki ya da üç seferde kavurmak daha iyi sonuç veriyor.
Buzdolabından yeni çıkmış soğuk kıyma tavayı hızla soğutuyor. Kıymayı pişirmeden yaklaşık 15-20 dakika önce dışarı almak işe yarıyor. Dondurucudan çıkan kıymanın ise tamamen çözülmesi ve varsa suyunun süzülmesi gerekiyor. Islak kıyma kavrulmak yerine haşlanıyor.
Kıymayı tavaya koyduktan sonra sürekli karıştırmak kızarmayı engelliyor. Alt yüzeyi kızarana kadar birkaç dakika kurcalamadan bekleyin, sonra çevirin. Tuz ise kıymanın suyunu dışarı çekiyor. Bu yüzden tuzu kavurmanın sonuna doğru eklemek daha doğru.
Isıyı iyi tutan, kalın tabanlı tavalar bu iş için daha uygun. Dökme demir, çelik ya da kalın tabanlı tavalar kıymanın suyunu daha hızlı buharlaştırıyor. İnce tabanlı tavalar ise sıcaklığı çabuk kaybediyor. Tavanız ince tabanlıysa kıymayı daha az miktarda ve küçük porsiyonlarla kavurmak gerekiyor.
Kıymanın soğuğunu alın, tavayı boşken iyice ısıtın, kıymayı ince bir tabaka halinde yayın ve ilk dakikalarda karıştırmayın. Bu dört adımı uygulayanlar kıymanın artık su salmadığını, tadının ve kokusunun belirgin şekilde değiştiğini söylüyor. Kıymalı yemeklerin lezzeti çoğu zaman bu ufak detayda saklı.