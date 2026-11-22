Kıymalı yemekler sofraların vazgeçilmezi ama kıymayı güzelce kavurmak herkesin harcı değil. Tavaya atılan kıyma çoğu zaman kızarmak yerine suyunda haşlanıyor ve yemeğin tadı da dokusu da bozuluyor. Sorunun ardında genellikle tavanın ısısı ve kıymanın tavaya konma şekli var. Tek bir hamleyle bu sorunu çözmek mümkün: Tavayı iyice ısıtmadan kıymayı koymamak.