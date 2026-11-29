MADEN SUYU KÖFTEYİ NASIL YUMUŞACIK YAPIYOR?

Birçok kişi köftenin yumuşak olması için harca karbonat ekler. Ancak doğal maden suyu, içeriğindeki zengin mineraller ve gaz kabarcıkları sayesinde bu işlemi çok daha doğal ve etkili bir şekilde gerçekleştirir:

Maden suyunun yapısındaki doğal bikarbonat, etin protein liflerini gevşetir. Bu sayede köfte pişerken kendi suyunu dışarı salıp kurumaz; içi sulu sulu kalır.