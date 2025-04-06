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Giriş Tarihi: 6.4.2025 23:01

Kız arkadaşı evi terk etti: Üzerine benzin dökerek intihar girişiminde bulundu!

Çorum'da 44 yaşındaki şahıs kız arkadaşının evi terk etmesi sebebiyle üzerine benzin dökerek intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, çalışmalar sonucu şahıs ikna edildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kız arkadaşı evi terk etti: Üzerine benzin dökerek intihar girişiminde bulundu!

Akılalmaz olay, Çorum'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde üzerine benzin döken S.K. (44) isimli şahıs, kendisini yakacağını söyleyerek intihar girişiminde bulundu.

Birlikte yaşadığı kız arkadaşının evi terk etmesi sebebiyle intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çabalarıyla ikna edilen şahıs eylemini sonlandırdı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kız arkadaşı evi terk etti: Üzerine benzin dökerek intihar girişiminde bulundu!
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