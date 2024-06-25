Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Olay, sabah saatlerinde Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat Bulut (26) ile kız arkadaşı Seren Akpolat (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Fırat Bulut, tabanca ile kız arkadaşını vurarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Seren Akpolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akpolat'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kız arkadaşını öldüren Fırat Bulut ise Vali Fahribey Caddesi'nde çalıştığı kafeden aşağı atlayarak intihar etti. Bulut'un cansız bedeni ise otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.