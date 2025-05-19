Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Adana'da 31 yaşındaki Engin Yüce, evinde buluştuğu kız arkadaşı Şevval Çiftçi'yi 10'a yakın yerinden bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı 6 sayfalık intihar mektubu yazdıktan sonra kendisini 12'inci kattan aşağıya atıp, yaşamına son verdi. Polis olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı.

10 YERİNDEN BIÇAKLADI

Olay merkez Çukurova ilçesinde Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sorunları olan Engin Yüce, evinde sevgilisi Şevval Çiftçi'yile buluştu. Sözlü tartışan çift bir süre sonra kavga etmeye başladı. Engin Yüce, mutfaktan aldığı bıçakla genç kıza saldırdı. Engin Yüce, Çiftçi'yi boğazından ve karnından olmak üzere 10 yakın yerinden bıçaklayarak öldürdü.

MEKTUP YAZIP İNTİHAR ETTİ

Katil zanlısı Yüce, 6 sayfalık bir mektup yazdıktan sonra kendinisi 12'inci kattan aşağıya atarak intihar etti. Beton zemine çarpan Engin Yüce, olay yerinde hayatını kaybetti. Sitede oturan vatandaşlar gürültüyü duyunca durumu fark ederek polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Engin Yüce ve Şevval Çiftçi'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.