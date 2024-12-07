Kan donduran olay: Kız arkadaşının cansız bedeniyle polis merkezine gitti!

Korkunç olay, sabah saatlerinde Gültepe Polis Merkezi'nde meydana geldi.
Korsan taksicilik yaptığı belirtilen Erdinç B., polis merkezine gidip, otomobilinde kız arkadaşı 1 çocuk annesi Eda Kuş'un cesedinin olduğunu söyledi.
İncelemede, Kuş'un sağ kulağına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği anlaşıldı.
CİNAYET OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otomobildeki suç aleti tabancaya el konuldu. Kuş'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Erdinç B., polisteki ilk ifadesinde sevgilisi Kuş ile aralarında 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktığını, kadının yanındaki tabancayı çıkarıp intihar ettiğini öne sürdü.