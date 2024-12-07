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Giriş Tarihi: 7.12.2024 13:51 Son Güncelleme: 7.12.2024 14:06

Kan donduran olay: Kız arkadaşının cansız bedeniyle polis merkezine gitti!

İzmir’de meydana gelen kan donduran olayda 34 yaşındaki Erdinç B. polis merkezine giderek otomobilinde sevgilisi 29 yaşındaki Eda Kuş’un cansız bedeni olduğunu ve tabanca ile kendi canına kıydığını söyledi.

DHA
Kan donduran olay: Kız arkadaşının cansız bedeniyle polis merkezine gitti!

Korkunç olay, sabah saatlerinde Gültepe Polis Merkezi'nde meydana geldi.

Korsan taksicilik yaptığı belirtilen Erdinç B., polis merkezine gidip, otomobilinde kız arkadaşı 1 çocuk annesi Eda Kuş'un cesedinin olduğunu söyledi.

Erdinç B. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada, sağ ön koltukta kanlar içerisinde Kuş'un cesedi bulundu.

İncelemede, Kuş'un sağ kulağına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği anlaşıldı.

CİNAYET OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otomobildeki suç aleti tabancaya el konuldu. Kuş'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Erdinç B., polisteki ilk ifadesinde sevgilisi Kuş ile aralarında 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktığını, kadının yanındaki tabancayı çıkarıp intihar ettiğini öne sürdü.

Kuş'un yakınları ise Erdinç B.'den bir ay önce ayrılan Kuş'un barışmak isteyen eski sevgilisinin tekliflerini reddettiği için cinayete kurban gittiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kan donduran olay: Kız arkadaşının cansız bedeniyle polis merkezine gitti!
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