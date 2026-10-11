Kız çocukları tüm hayallerini gerçekleştirsin

Tüm dünyada kız çocuklarının eğitim, sağlık ve eşitlik gibi en temel haklarına dikkat çekmek amacıyla kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, bu hayati hakların ve kız çocuklarına sunulan fırsatların önemini bir kez daha hatırlatıyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kız çocuğu zorlu yaşam koşulları, hastalıklar ve eşitsizliklerle mücadele ederken, bazen tek bir fırça darbesi karanlığa meydan okumaya yetiyor. Hikâyesiyle ilham veren 14 yaşındaki Buğlem Yılmaz da bu kız çocuklarından biri. Küçük Buğlem, iki kez yakalandığı lösemi hastalığını hastane odasında çizdiği resimlerle ve sanatın iyileştirici gücüne tutunarak mağlup etti.

RESİM YAPARKEN KELEBEKLER UÇUŞUYOR

Henüz 2.5 yaşındayken lösemi tanısı alan Buğlem'in hayatında resim, zamanla çok özel bir yer edindi. 6 yaşından bu yana fırçayı elinden bırakmayan genç ressam, hastanede geçirdiği günlerde sanatın kendisine iyi geldiğini fark etti. İlaçların yorgunluğunu resim yaparak üzerinden attığını anlatan Buğlem, fırçasıyla buluştuğunda kendisini daha iyi hissettiğini söyledi. Resim yaparken içinde kelebeklerin uçuştuğunu söyleyen genç ressam, resim yapmanın onun için yalnızca bir uğraş değil kendisini özgür hissettiği, hayallerini renklerle anlattığı özel bir dünya olduğunu söyledi. Hastanede geçirdiği zamanını resim çizerek geçiren minik ressam, bugün yeni sergilerle hayallerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

HAYATIMI RESİMLE RENKLENDİRDİM

Küçük Buğlem, "Ne yazık ki dünyanın her yerinde çocuklar ve özellikle de kız çocukları aynı şartlarda olamıyor. Bazı kız kardeşlerim Gazze'de hayata tutunmaya çalışırken bazıları ise hâlâ lösemi gibi bir hastalıkla mücadele ediyor. Ben ise hastanede yattığım zamanlarda kendi hayatımı resimle renklendirdim. Şimdi de hayallerimi gerçekleştiriyorum. Artık dünyanın neresinde olursa olsun tüm kız çocukları benim gibi hallerini gerçekleştirebilsin" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZI SERGİME BEKLİYORUM

3 yıl önce ilk kişisel resim sergisini açan Buğlem, daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte olduğu bir resmi hediye etmişti. Şimdiyse yeni sergisi için çalışmalarına devam eden Buğlem, yaklaşık 40 resimden oluşan sergisinin temasını doğa ve hayvan sevgisi yapacak. Buğlem, yeni açacağı sergisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesini çok istediğini söyledi. Dünya Kız Çocuklar Günü için kız kardeşlerine seslenen Buğlem, "Bence dünyada çocuklara 'yapamazsın' diyen her ses geleceğin bir rengini soldurur. Bize inanın ve destek verin ki dünyamız renksiz kalmasın" dedi.