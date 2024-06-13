Kız kardeşi sınıfta kalınca okulu bastı

Ümraniye30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kız kardeşinin sınıfta kaldığını öğrenen ağabey İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Durmaz bir öğretmene yumrukla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İbrahim Durmaz'ın 'sen benim babamın arkasından konuşamazsın' dedikten sonra öğretmene yumruk attığı görülüyor. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Durmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.