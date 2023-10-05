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Giriş Tarihi: 5.10.2023 14:06 Son Güncelleme: 5.10.2023 14:20

Kız kardeşi tarafından evde ölü bulundu

Bursa'da kardeşleri ile birlikte yaşayan 52 yaşındaki Güneş Yaşaroğlu isimli kadın kız kardeşi tarafından evde ölü olarak bulundu.

Remzi YILMAZ
Kız kardeşi tarafından evde ölü bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Tekke Mahallesi TOKİ 3'ncü etaptaki F-10 blokta kardeşleriyle birlikte yaşadığı öğrenilen Güneş Yaşaroğlu (52) isimli kadının ablası, bir süreliğine gittiği İstanbul'dan evine döndüğünde kardeşinin yatakta hareketsiz yattığını gördü. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi ile olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri Güneş Yaşaroğlu'nun ölmüş olduğunu belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Talihsiz kadının cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güneş Yaşaroğlu'nun şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kız kardeşi tarafından evde ölü bulundu
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